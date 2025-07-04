Армия РФ ударила по центру Купянска: есть погибшая и раненые

4 июля российские военные ударили по центру Купянска Харьковской области, в результате обстрела погибла 55-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубов: "Российский снаряд попал в центральной части города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина".

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Детали: Также ранения получили 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали, их состояние медики стабилизируют.

Обновлено: Впоследствии в прокуратуре сообщили, что взрывные ранения получили три человека: 56-летний мужчина, а также две женщины - 66 и 56 лет.

Также оккупанты повредили магазин, детскую площадку, выбиты окна в многоквартирных домах.

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