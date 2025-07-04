В Германии подтвердили переговоры с США о передаче Patriot Украине

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами о поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot – на фоне массированных российских атак и приостановления части американских поставок для Сил обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: На вопрос, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупке систем Patriot для Киева, Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

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"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры", – сказал он.

Напомним: