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В Германии подтвердили переговоры с США о передаче Patriot Украине

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 4 июля 2025, 15:12
В Германии подтвердили переговоры с США о передаче Patriot Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами о поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot – на фоне массированных российских атак и приостановления части американских поставок для Сил обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: На вопрос, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупке систем Patriot для Киева, Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

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"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры", – сказал он.

Напомним:

  • Ранее таблоид Bild сообщал, что в правительстве Германии сейчас работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет-перехватчиков.
  • Кроме того, Владимир Зеленский рассчитывает в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос продолжения поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности ракет PAC-3 для систем Patriot.
  • Также президент заявлял, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

ГерманияСШАпомощь УкраинеPatriot
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