В Германии подтвердили переговоры с США о передаче Patriot Украине
Пятница, 4 июля 2025, 15:12
Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами о поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot – на фоне массированных российских атак и приостановления части американских поставок для Сил обороны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: На вопрос, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупке систем Patriot для Киева, Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.
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"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры", – сказал он.
Напомним:
- Ранее таблоид Bild сообщал, что в правительстве Германии сейчас работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет-перехватчиков.
- Кроме того, Владимир Зеленский рассчитывает в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос продолжения поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности ракет PAC-3 для систем Patriot.
- Также президент заявлял, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.