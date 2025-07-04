Самому молодому освобожденному из плена 4 июля – 20 лет: как проходил 8 этап обмена "по Стамбулу"
Силы обороны обнародовали видео возвращения на Родину тяжелораненых и тяжелобольных и защитников в возрасте до 25 лет в рамках 8 этапа большого обмена, согласно стамбульским договоренностям.
Источник: видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, видео Минобороны, видео Госпогранслужбы, заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в эфире национального телемарафона
Прямая речь Юсова: "Несмотря на сложную ночь для всей страны, день также и светлый: сегодня состоялся очередной этап большого обмена по Стамбулу, это уже восьмой этап. Состоялся при непосредственном участии главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными генерал-лейтенанта Буданова. Молодежь, тяжелобольные и тяжелораненые, рядовой и сержантский состав, но также и офицеры. Есть гражданские. Среди освобожденных есть медики в том числе".
Детали: Особенностью нынешнего обмена является то, что домой возвращаются защитники, которых Россия осудила на длительные сроки заключения, а также военные, которые считались пропавшими без вести.
Самому молодому освобожденному защитнику всего 20 лет, самому старшему - 59.
На видео, обнародованных различными структурами - искренние эмоции, благодарность за веру и борьбу за это возвращение, первые звонки родным. Защитники признаются, что на родной земле даже дышится свободнее.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- В течение июня состоялся ряд обменов пленными и репатриаций тел погибших украинских воинов.