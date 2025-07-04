Самому молодому освобожденному из плена 4 июля – 20 лет: как проходил 8 этап обмена "по Стамбулу"

Силы обороны обнародовали видео возвращения на Родину тяжелораненых и тяжелобольных и защитников в возрасте до 25 лет в рамках 8 этапа большого обмена, согласно стамбульским договоренностям.

Источник: видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, видео Минобороны, видео Госпогранслужбы, заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "Несмотря на сложную ночь для всей страны, день также и светлый: сегодня состоялся очередной этап большого обмена по Стамбулу, это уже восьмой этап. Состоялся при непосредственном участии главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными генерал-лейтенанта Буданова. Молодежь, тяжелобольные и тяжелораненые, рядовой и сержантский состав, но также и офицеры. Есть гражданские. Среди освобожденных есть медики в том числе".

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Детали: Особенностью нынешнего обмена является то, что домой возвращаются защитники, которых Россия осудила на длительные сроки заключения, а также военные, которые считались пропавшими без вести.

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Самому молодому освобожденному защитнику всего 20 лет, самому старшему - 59.

ФОТО ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ

На видео, обнародованных различными структурами - искренние эмоции, благодарность за веру и борьбу за это возвращение, первые звонки родным. Защитники признаются, что на родной земле даже дышится свободнее.

Предыстория: