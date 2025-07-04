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Гегсет единолично остановил поставки оружия Украине – СМИ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 15:24
Гегсет единолично остановил поставки оружия Украине – СМИ
Пит Хегсет/instagram

Телеканал NBC News узнал, что глава Пентагона Пит Гегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения, аргументируя это тем, что существуют опасения относительно нехватки некоторых вооружений на складах США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Как рассказали телеканалу трое американских чиновников, однако анализ, проведенный высокопоставленными военными, показал, что пакет помощи не угрожает запасам боеприпасов американских вооруженных сил.

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По информации нескольких источников, решение об остановке поставки оружия стало неожиданностью для Государственного департамента, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников.

Конгрессмен-демократ Адам Смит, который является членом комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, не согласился с тем, что поставки Украине поставят под угрозу запасы США.

"С точки зрения запасов, мы не находимся в худшем положении, чем за три с половиной года конфликта в Украине", – заявил Смит в комментарии телеканалу.

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Смит сказал, что его сотрудники "видели цифры" и, не вдаваясь в подробности, отметил, что нет никаких признаков нехватки, которая оправдывала бы прекращение помощи Украине.

Источники телеканала также рассказывают, что приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета.

По словам собеседников, Хегсет уже третий раз самостоятельно приостанавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его решения были отменены через несколько дней.

Заместитель Хегсета по политическим вопросам Элбридж Колби поддержал эти шаги.

Как указано, законодатели из обеих партий были разочарованы тем, что их не проинформировали заранее, и проверяли, не нарушает ли задержка поставки законодательство, которое требует предоставления Украине помощи в области безопасности.

Эти законодатели и некоторые европейские союзники пытались выяснить, почему именно Пентагон приказал приостановить поставки, и прилагали все усилия, чтобы это решение было отменено.

Белый дом защитил это решение, заявив, что его приняли по результатам текущего пересмотра Министерством обороны США помощи, предоставляемой союзникам и партнерам за рубежом, который начался в прошлом месяце.

Пересмотр начался после того, как Хегсет издал меморандум, в котором приказал Объединенному штабу проверить запасы всех боеприпасов.

По словам трех чиновников, оценка показала, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов были на более низком уровне, но еще не опустились ниже критического минимума.

Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к исчерпанию запасов США ниже необходимого уровня, необходимого для обеспечения военной готовности, добавили источники.

Предыстория:

СШАпомощь Украинеоружие
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