Зеленский провел разговор с Трампом

Трамп и Зеленский в Вашингтоне в феврале 2025 года. Фото - getty images

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х

Прямая речь Ермака: "Очень важный и содержательный разговор между президентами (Зеленскийм и Трампом - ред.). Все детали - совсем скоро".

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Детали: Перед этим Зеленский анонсировал, что планирует в ближайшее время в разговоре с Трампом обсудить продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник отметил, что "хороший разговор" между президентами длился около 40 минут. Стороны обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки ПВО в Украину.

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