Зеленский провел разговор с Трампом
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х
Прямая речь Ермака: "Очень важный и содержательный разговор между президентами (Зеленскийм и Трампом - ред.). Все детали - совсем скоро".
Детали: Перед этим Зеленский анонсировал, что планирует в ближайшее время в разговоре с Трампом обсудить продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности, ракет PAC-3 для систем Patriot.
Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник отметил, что "хороший разговор" между президентами длился около 40 минут. Стороны обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки ПВО в Украину.
Что предшествовало:
- Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).
- После разговора президент США сказал, что ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
- Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.