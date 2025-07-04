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Зеленский провел разговор с Трампом

Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 16:43
Зеленский провел разговор с Трампом
Трамп и Зеленский в Вашингтоне в феврале 2025 года. Фото - getty images

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х

Прямая речь Ермака: "Очень важный и содержательный разговор между президентами (Зеленскийм и Трампом - ред.). Все детали - совсем скоро".

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Детали: Перед этим Зеленский анонсировал, что планирует в ближайшее время в разговоре с Трампом обсудить продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник отметил, что "хороший разговор" между президентами длился около 40 минут. Стороны обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки ПВО в Украину.

Что предшествовало:

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  • Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
  • Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву). 
  • После разговора президент США сказал, что ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
  • Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.

ЗеленскийТрамп
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