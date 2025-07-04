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В НАТО официально состоялась смена командующего Объединенных сил в Европе

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 17:18
В НАТО официально состоялась смена командующего Объединенных сил в Европе
фото: пресс-служба НАТО

Командование Объединенными силами НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, официальная церемония передачи командованиясостоялась в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия) 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса

Детали: предшественником на этом посту с 2022 года был американский генерал Кристофер Каволи.

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Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Каволи за его вклад в модернизацию коллективной обороны и работу, связанную с реакцией на полномасштабное нападение России на Украину.

В частности, Рютте поблагодарил Каволи за усиление присутствия НАТО в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры и создание нового командования в Германии, что в том числе усиливает поддержку Украины.

Относительно Гринкевича он отметил, что тот, как бывший пилот истребителя, имеет "глубокое понимание угроз для нас с воздуха и в других сферах". Последний год перед этим назначением Гринкевич занимал в США должность директора по операциям Объединенного штаба.

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Что предшествовало:

  • Назначение генерала Гринкевича на должность согласовали в июне 2025 года. Параллельно с должностью верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевич будет командующим Европейского командования Вооруженных сил США.
  • Командование Объединенных сил НАТО в Европе занимается планированием и выполнением всех операций Альянса на континенте.
  • Решение о назначении Гринкевича называли в СМИ "временным облегчением" для европейских союзников по НАТО на фоне опасений о скором уходе США от вопросов безопасности в Европе.

НАТОЕвропа
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