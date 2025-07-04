В НАТО официально состоялась смена командующего Объединенных сил в Европе

Командование Объединенными силами НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, официальная церемония передачи командованиясостоялась в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия) 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса

Детали: предшественником на этом посту с 2022 года был американский генерал Кристофер Каволи.

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Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Каволи за его вклад в модернизацию коллективной обороны и работу, связанную с реакцией на полномасштабное нападение России на Украину.

В частности, Рютте поблагодарил Каволи за усиление присутствия НАТО в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры и создание нового командования в Германии, что в том числе усиливает поддержку Украины.

Относительно Гринкевича он отметил, что тот, как бывший пилот истребителя, имеет "глубокое понимание угроз для нас с воздуха и в других сферах". Последний год перед этим назначением Гринкевич занимал в США должность директора по операциям Объединенного штаба.

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