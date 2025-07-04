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ГУР: На оккупированной Херсонщине ликвидировали группу БпЛА-операторов, связанных с Рогозиным

Анастасия ПроцПятница, 4 июля 2025, 18:20
ГУР: На оккупированной Херсонщине ликвидировали группу БпЛА-операторов, связанных с Рогозиным
фото: ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области украинская разведка уничтожила трех операторов БпЛА из подразделения "Барс-Сармат", которое связывают с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: Сообщается, что 4 июля на окраине населенного пункта Стрелковое взорвался автомобиль Chevrolet Aveo, в котором находились трое российских военных.

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По данным разведки, все трое входили в состав группы "Барс-1", которая дислоцируется во временно оккупированном Геническе. Среди ликвидированных - старший вражеской группы, которая, по словам ГУР, представляла угрозу для Сил обороны Украины и терроризировала местное население.

В ГУР отметили, что так называемый центр "Барс-Сармат" россияне создали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на боевом применении беспилотных летательных аппаратов, робототехники, средств радиоэлектронной борьбы, разведки и связи.

Руководителем этого подразделения называют бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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ГУР отмечает, что за каждое военное преступление против Украины "будет справедливое возмездие".

Напомним:

  • 21 декабря 2022 года Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке после обстрела.
  • Экс-главу "Роскосмоса" вычислили украинские пограничникии напомнили ему, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.
  • Позже росСМИ сообщили, что врачи "ДНР" не смогут достать осколок снаряда из тела Рогозина.

разведкаХерсонская областьроссийско-украинская войнаоккупация
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