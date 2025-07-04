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Армия РФ второй раз за день ударила по Кривому Рогу: 8 пострадавших

Татьяна ОлейникПятница, 4 июля 2025, 19:55
Армия РФ второй раз за день ударила по Кривому Рогу: 8 пострадавших
фото - гсчс днепропетровской области

Российские войска второй раз за день 4 июля нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине, есть пострадавшие.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Вечером российская армия снова ударила по Кривому Рогу.

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Возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие".

Обновлено: Впоследствии Вилкул сообщил, что уже трое раненых: один тяжелый, двое средней тяжести.

 
фото - гсчс днепропетровской области
 
фото - гсчс днепропетровской области

По состоянию на 20:27 известно о 7 раненых: один тяжелый, трое средней тяжести, трое легких будут лечиться амбулаторно.

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Впоследствии Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 8.

Пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного - 2 многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства.

Что предшествовало:

Шесть человек, среди которых 2 спасателей, получили ранения в результате двойного российского удара беспилотниками по городу Кривой Рог Днепропетровской области, утром 4 июля.

Кривой Рог
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