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Россияне сбросили КАБ на Приморское, один погибший – Запорожская ОВА

Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 20:04
Россияне сбросили КАБ на Приморское, один погибший – Запорожская ОВА
фото: getty images

Один человек погиб в результате удара управляемой авиабомбой по населенному пункту Приморское Васильевского района Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Приморское. Разрушен частный дом, возник пожар".

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Детали: По его словам, в результате удара на месте погиб 84-летний мужчина.

Что предшествовало: За прошедшие сутки оккупанты нанесли 377 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ совершили 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Малых Щербаков. 245 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Каневское, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне. 8 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки. 120 артиллерийских ударов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

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Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов, квартир и автомобилей.

Запорожская областьроссийско-украинская войнажертвы
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