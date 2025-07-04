Зеленский о работе ночью дронов-перехватчиков: Четкая задача – масштабировать

Президент Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что в ночь на 4 июля десятки "Шахедов", которые запустили россияне по Украине, были сбиты дронами-перехватчиками.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками".

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Детали: По его словам, Украина максимально это масштабирует. "Больше производства таких дронов - дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - отметил Зеленский.

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