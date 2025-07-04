Зеленский о работе ночью дронов-перехватчиков: Четкая задача – масштабировать
Пятница, 4 июля 2025, 20:31
Президент Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что в ночь на 4 июля десятки "Шахедов", которые запустили россияне по Украине, были сбиты дронами-перехватчиками.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками".
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Детали: По его словам, Украина максимально это масштабирует. "Больше производства таких дронов - дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - отметил Зеленский.
Предыстория:
- С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксировано возгорания и повреждения жилых домов в шести районах города. Сообщалось о пострадавших. Также во время ликвидации последствий массированного удара РФ в Киеве нашли погибшего.
- По данным Воздушых сил, с 18.00 3 июля российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.
- В июне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП рассказал, что Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БпЛА- перехватчиков.