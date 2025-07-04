Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о работе ночью дронов-перехватчиков: Четкая задача – масштабировать

Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 20:31
Зеленский о работе ночью дронов-перехватчиков: Четкая задача – масштабировать
Владимир Зеленский, фото: скриншот ОП

Президент Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что в ночь на 4 июля десятки "Шахедов", которые запустили россияне по Украине, были сбиты дронами-перехватчиками.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками".

Реклама:

Детали: По его словам, Украина максимально это масштабирует. "Больше производства таких дронов - дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - отметил Зеленский.

Предыстория:

  • С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксировано возгорания и повреждения жилых домов в шести районах города. Сообщалось о пострадавших. Также во время ликвидации последствий массированного удара РФ в Киеве нашли погибшего.
  • По данным Воздушых сил, с 18.00 3 июля российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.
  • В июне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП рассказал, что Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БпЛА- перехватчиков.

Зеленскийбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
Все новости...
Зеленский
Axios: Трамп заявил Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО
Зеленский обсудил с Трампом усиление ПВО, совместное производство оружия и мирное соглашение
Зеленский провел разговор с Трампом
Последние новости
12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
12:39
СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
12:34
В Украине растет спрос населения на валюту – НБУ
12:33
"Жизнь ребенка оценили в 5 тысяч долларов". Как родители судятся из-за гибели сына в лагере академии, принадлежащей дочери экс-чиновника
12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
12:30
Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией
12:29
Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС
12:18
В Швейцарии одобрили первое в мире лекарство от малярии для младенцев
12:01
Антирекорд: дефицит бюджета России увеличился в шесть раз за год
Все новости...
Реклама:
Реклама: