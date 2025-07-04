Второй раз за неделю Силы обороны Украины ударили по командному пункту 8-й армии ЗС РФ
Пятница, 4 июля 2025, 20:52
Силы обороны Украины 3 июля второй раз за неделю нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
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Потери противника уточняются".
Детали: В Генштабе отметили, что украинские удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе.
Что предшествовало:
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Силы обороны 30 июня нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.