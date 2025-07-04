Второй раз за неделю Силы обороны Украины ударили по командному пункту 8-й армии ЗС РФ

Силы обороны Украины 3 июля второй раз за неделю нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Реклама:

Потери противника уточняются".

Детали: В Генштабе отметили, что украинские удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

Силы обороны 30 июня нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.