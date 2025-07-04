Взрыв на АЗС в Риме: количество пострадавших возросло до более 40
По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва на заправочной станции в Риме достигло 45 человек, два человека в тяжелом состоянии в реанимации.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA
Детали: Сообщается, что в результате взрыва на АЗС на Виа Гордиане пострадали всего 45 человек - 24 обычных граждан, одиннадцать правоохранителей, один карабинер, шестеро пожарных и еще трое сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. Одного человека спасли из горящего авто, которое загорелось после взрыва.
По основному предположению полиции, взрыв спровоцировал несчастный случай во время перегрузки сжиженного природного газа.
Представители экстренных служб сначала приехали на вызов из-за утечки газа, а затем пострадали от сильного взрыва.
Инцидент мог закончиться гораздо большими жертвами, поскольку совсем рядом с местом взрыва находился пункт "скорой" с баллонами кислорода, которые также могли взорваться.
Кроме того, до детонации на АЗС успели эвакуировать детей из расположенного рядом летнего лагеря и закрыть его. Если бы все произошло на час позже, на территории, которая в итоге сильно пострадала от взрыва, находились бы около 60 детей.
Пожарно-спасательная служба продолжает обследовать здания в районе взрыва, фиксируя повреждения. У многих выбиты стекла и оконные рамы, территория вокруг усыпана обломками.
В первые часы после инцидента сообщалось о более 20 пострадавших.
Что предшествовало: В октябре 2023 года в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли более сотни человек, пострадали почти 300. Инцидент произошел в период массового выезда населения из региона из-за его перехода под контроль Азербайджана, поэтому возле бензохранилища стояла огромная очередь.