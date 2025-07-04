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Взрыв на АЗС в Риме: количество пострадавших возросло до более 40

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 21:17
Взрыв на АЗС в Риме: количество пострадавших возросло до более 40
фото: ANSA/ANGELO CARCONI

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва на заправочной станции в Риме достигло 45 человек, два человека в тяжелом состоянии в реанимации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

Детали: Сообщается, что в результате взрыва на АЗС на Виа Гордиане пострадали всего 45 человек - 24 обычных граждан, одиннадцать правоохранителей, один карабинер, шестеро пожарных и еще трое сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. Одного человека спасли из горящего авто, которое загорелось после взрыва. 

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По основному предположению полиции, взрыв спровоцировал несчастный случай во время перегрузки сжиженного природного газа.

Представители экстренных служб сначала приехали на вызов из-за утечки газа, а затем пострадали от сильного взрыва.

Инцидент мог закончиться гораздо большими жертвами, поскольку совсем рядом с местом взрыва находился пункт "скорой" с баллонами кислорода, которые также могли взорваться.

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Кроме того, до детонации на АЗС успели эвакуировать детей из расположенного рядом летнего лагеря и закрыть его. Если бы все произошло на час позже, на территории, которая в итоге сильно пострадала от взрыва, находились бы около 60 детей.

Пожарно-спасательная служба продолжает обследовать здания в районе взрыва, фиксируя повреждения. У многих выбиты стекла и оконные рамы, территория вокруг усыпана обломками.

В первые часы после инцидента сообщалось о более 20 пострадавших.

Что предшествовало: В октябре 2023 года в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли более сотни человек, пострадали почти 300. Инцидент произошел в период массового выезда населения из региона из-за его перехода под контроль Азербайджана, поэтому возле бензохранилища стояла огромная очередь.

Италиячрезвычайное происшествие
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