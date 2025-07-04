В Палате представителей призвали администрацию Трампа возобновить поставки оружия Украине

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал американскую администрацию быстро возобновить поставки оружия Украине и упрекнул чиновников Пентагона.

Источник: Маккол в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Маккол опубликовал ссылку на материал NBC News, что в Пентагоне пришли к выводу о том, что продолжение поставок Украине не поставит под угрозу боеготовность вооруженных сил США.

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Прямая речь: "Поэтому я призываю администрацию быстро восстановить процесс поставки. Чиновники Пентагона, которые останавливают поставки, только ослабляют благородные попытки президента Трампа приближать мир".

Что предшествовало:

Днем 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Источники Axios сообщили, что разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

Накануне президент США в очередной раз разговаривал с правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп после разговора признал, что не достиг прогресса по войне в Украине, и сказал о своем разочаровании.

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