Глава МИД Австрии о ночной атаке на Украину: Необходимо усилить давление на РФ

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу, указав на необходимость усилить давление на Россию для достижения "настоящего мира".

Источник: Беате Майнль-Райзингер в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметила глава австрийского МИД, Россия усилила интенсивность ударов по Украине, с тех пор как та "выразила готовность к настоящим мирным переговорам и прекращению огня".

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Прямая речь: "В течение последних недель количество погибших гражданских лиц постоянно растет. Прошлой ночью было серьезно повреждено польское консульство в Киеве".

Детали: По ее словам, "необходимо усилить давление на Россию с целью достижения настоящего мира и прекращения убийств".

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