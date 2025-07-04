Глава МИД Австрии о ночной атаке на Украину: Необходимо усилить давление на РФ
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу, указав на необходимость усилить давление на Россию для достижения "настоящего мира".
Источник: Беате Майнль-Райзингер в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: Как отметила глава австрийского МИД, Россия усилила интенсивность ударов по Украине, с тех пор как та "выразила готовность к настоящим мирным переговорам и прекращению огня".
Прямая речь: "В течение последних недель количество погибших гражданских лиц постоянно растет. Прошлой ночью было серьезно повреждено польское консульство в Киеве".
Детали: По ее словам, "необходимо усилить давление на Россию с целью достижения настоящего мира и прекращения убийств".
Что предшествовало:
- Консульский отдел польского посольства в Киеве был поврежден в результате российского комбинированного удара в ночь на 4 июля.
- В связи с этим Польша официально выразила протест России.
- В ночь на пятницу Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падение обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.