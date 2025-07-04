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В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: ПВО работала по ударным БпЛА

Станислав Погорилов, Татьяна ОлейникПятница, 4 июля 2025, 22:52
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: ПВО работала по ударным БпЛА
фото: 580 мпбр

Вечером 4 июля в Киеве и еще ряде областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревога из-за угрозы ударных беспилотников, работает ПВО. 

Источник: КГВА, карта тревог, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов на Киев и Чернигов. 

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В КГВА призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Впоследствии в КГВА сообщили, что работает ПВО. Мэр города Виталий Кличко отметил, что БпЛА заходят на город с разных направлений.

В 23:10 Воздушные силы сообщили, что, предварительно, основной вектор движения вражеских ударных БпЛА снова на Киевщину и столицу.

воздушная тревогаКиевбеспилотники
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