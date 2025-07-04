Работа высоковольтной линии, питающей ЗАЭС, восстановлена – Укрэнерго
Пятница, 4 июля 2025, 22:20
Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.
Источник: "Укрэнерго"
Дословно: "После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов – сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины".
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Детали: Энергетики добавили, что из-за угрозы не могли оперативно начать аварийно-восстановительные работы.
Временно оккупированная станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности АЭС.
Что предшествовало:
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4 июля во время российского обстрела, линия, питающая Запорожскую АЭС аварийно выключилась.