Работа высоковольтной линии, питающей ЗАЭС, восстановлена – Укрэнерго

Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: "Укрэнерго"

Дословно: "После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов – сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины".

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Детали: Энергетики добавили, что из-за угрозы не могли оперативно начать аварийно-восстановительные работы.

Временно оккупированная станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности АЭС.

Что предшествовало:

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4 июля во время российского обстрела, линия, питающая Запорожскую АЭС аварийно выключилась.