В Камышанах на Херсонщине под удар российского БпЛА попал мужчина

53-летний мужчина пострадал из-за российского удара по Камышанам в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В больницу госпитализировали жителя Камышан, который попал под удар российского БпЛА.

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У 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Сейчас медики его дообследуют".

Что предшествовало:

В пятницу вечером российские захватчики сбросили взрывчатку на одну из улиц Херсона, пострадала 84-летняя женщина и двое детей.