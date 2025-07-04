В Камышанах на Херсонщине под удар российского БпЛА попал мужчина
Пятница, 4 июля 2025, 23:38
53-летний мужчина пострадал из-за российского удара по Камышанам в Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В больницу госпитализировали жителя Камышан, который попал под удар российского БпЛА.
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У 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Сейчас медики его дообследуют".
Что предшествовало:
В пятницу вечером российские захватчики сбросили взрывчатку на одну из улиц Херсона, пострадала 84-летняя женщина и двое детей.