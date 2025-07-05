Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Купянск: двое раненых

Иван ДьяконовСуббота, 5 июля 2025, 00:16
Россияне обстреляли Купянск: двое раненых
Иллюстративное фото: "Суспільне"

В ночь на 5 июля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Враг осуществил обстрел города Купянск. По предварительным данным, есть два пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Реклама:

Что предшествовало:

Харьковская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Харьковская область
Россия нанесла удар по Чугуеву на Харьковщине: трое пострадавших, в частности, ребенок
Армия РФ ударила по центру Купянска: есть погибшая и раненые
Россияне оккупировали два населенных пункта в Харьковской области – DeepState
Последние новости
00:22
Враг оккупировал еще два населенных пункта – DeepState
00:15
велоспортТур де Франс. Двойной успех Ван дер Пула на втором этапе
23:34
В Херсоне двое мужчин пострадали из-за атак дронов РФ
23:15
Израильская делегация отправилась в Катар для участия в переговорах о прекращении огня
22:44
Как хорошо вы заботитесь о себе и здоровом образе жизни? Пройдите тест, чтобы узнать
22:36
Генштаб: За сутки произошло почти 150 боёв, армия РФ применила более 1200 дронов
22:09
В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека
21:57
Израиль вручит 54 тыс. повесток ультраортодоксальным студентам
21:33
В Италии из-за мощного шторма погибла женщина
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
Все новости...
Реклама:
Реклама: