Россияне обстреляли Купянск: двое раненых
Суббота, 5 июля 2025, 00:16
В ночь на 5 июля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь: "Враг осуществил обстрел города Купянск. По предварительным данным, есть два пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
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Что предшествовало:
- В ночь на субботу, 5 июля, российские войска нанесли удар дроном-камидзе типа "Шахед" по городу Чугуев в Харьковской области, три человека пострадали.