Россияне обстреляли Купянск: двое раненых

В ночь на 5 июля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Враг осуществил обстрел города Купянск. По предварительным данным, есть два пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

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