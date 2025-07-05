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Трамп подписал свой флагманский "Большой прекрасный закон"

Иван ДьяконовСуббота, 5 июля 2025, 05:35
Трамп подписал свой флагманский Большой прекрасный закон
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о сокращении налогов и расходов, который он назвал "Большим прекрасным законом".

Источник: Reuters

Детали: Церемония подписания закона состоялась на Южной лужайке Белого дома во время празднования Дня независимости 4 июля. За действом наблюдали сотни сторонников Трампа, среди которых были сотрудники администрации, конгрессмены и семьи военнослужащих. Атмосферу мероприятия дополнили стелс-бомбардировщики, подобные тем, что участвовали в недавних ударах США по ядерным объектам в Иране.

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Во время церемонии подписания Трамп заявил, что закон предусматривает "самое большое налоговое сокращение, самое большое сокращение расходов и самые большие инвестиции в безопасность границ в истории США".

После выступления, в котором прозвучали хвалебные заявления о росте могущества Америки при его руководстве, Трамп подписал законопроект, сделал фото с лидерами Республиканской партии в Конгрессе и членами своего кабинета, а также прошелся среди толпы ликующих сторонников.

Дословно: "Принятие этого закона стало большой победой для Трампа и его союзников-республиканцев, которые утверждают, что он будет способствовать экономическому росту, в то же время в основном игнорируя независимый анализ, прогнозирующий увеличение государственного долга более чем на 3 триллиона долларов до общей суммы в 36,2 триллиона".

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Детали: Этот результат стал важной победой для Трампа и республиканцев накануне предстоящих выборов. Впрочем, демократы резко раскритиковали документ, обвинив власть в заботе только об интересах самых богатых американцев.

"Сегодня Дональд Трамп поставил точку в судьбе Республиканской партии, окончательно закрепив за ней статус партии миллиардеров и лоббистских интересов, а не рабочих семей", – заявил Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин.

"Этот законопроект останется бременем на шее республиканцев на многие годы. Это было полное предательство американского народа", – добавил Мартин.

Читайте подробнее о законе в статье ЭП: Бедные станут беднее, богатые – богаче. За что критикуют налоговый закон Трампа

ТрампСША
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