Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на субботу, 5 июля, российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив дроны-камикадзе и артиллерию. В результате атак пострадали четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По словам Лысака, силы противовоздушной обороны сбили над областью пять вражеских беспилотников.

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Несмотря на это, в Днепровском районе в результате падения обломков пострадали три человека – две женщины и мужчина. Кроме того, разрушено пять дачных домов.

Прямая речь: "Никопольщина пострадала от атак БПЛА и артиллерии. Агрессор нанес удары по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадам.

Пострадал мужчина 43 лет. Он находится на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, автомобиль".

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Детали: Российские войска также атаковали Синельниковский район, в частности Межевскую и Славянскую общины. Здесь враг применил беспилотники. В результате атаки загорелась пшеница и было повреждено авто.