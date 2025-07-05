Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения

Иван ДьяконовСуббота, 5 июля 2025, 07:39
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на субботу, 5 июля, российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив дроны-камикадзе и артиллерию. В результате атак пострадали четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По словам Лысака, силы противовоздушной обороны сбили над областью пять вражеских беспилотников.

Реклама:

Несмотря на это, в Днепровском районе в результате падения обломков пострадали три человека – две женщины и мужчина. Кроме того, разрушено пять дачных домов.

Прямая речь: "Никопольщина пострадала от атак БПЛА и артиллерии. Агрессор нанес удары по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадам.

Пострадал мужчина 43 лет. Он находится на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, автомобиль".

РЕКЛАМА:

Детали: Российские войска также атаковали Синельниковский район, в частности Межевскую и Славянскую общины. Здесь враг применил беспилотники. В результате атаки загорелась пшеница и было повреждено авто.

Днепропетровская областьжертвыбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоНа Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус: один погибший, 17 пострадавших
обновлено, фото, видео В Харькове вражеские БПЛА попали в многоэтажки: 27 пострадавших, среди них дети
Трамп об идее Маска создать третью партию в США: Полностью "слетел с катушек"
Трамп заявил, что "много помогает" Украине
ОбновленоВ России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру и жилье 
Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, один погибший - Днепропетровская ОВА
В Никопольском районе Днепропетровской области за день пострадали 7 человек
Последние новости
10:09
В Турции открыли новое расследование против лидера оппозиции
10:03
В Украине существенно повысят минимальную зарплату строителям
09:57
Оккупанты убили 7 гражданских в Донецкой области за сутки
09:51
блиц-интервьюБудем делать все, чтобы оказаться выше: Таловеров – о переходе в "Сток Сити" и прощании с "Плимутом"
09:46
Нефть резко отреагировала на неожиданное решение ОПЕК по добыче
09:43
РФ атаковала ракетами и более сотней дронов: ПВО обезвредила 75 БпЛА, есть попадания
09:37
видеоКак Злочевский выдавал дочь замуж за Фисталя – расследование Михаила Ткача
09:35
Isomorphic Labs готовит первые испытания на людях лекарств, которые разработал ИИ
09:28
Польша начала контроль на границах с Германией и Литвой
09:28
фотоНа Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус: один погибший, 17 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: