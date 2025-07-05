Силы обороны Украины отминусовали еще 1050 российских захватчиков – Генштаб
Суббота, 5 июля 2025, 07:44
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1050 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 025 260 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 025 260 (+1050) человек,
- танков – 10 990 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 22 953 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 29 921 (+56) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 609 (+306) ед;
- Крылатых ракет – 3 439 (+3) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 148 (+149) ед.
Данные уточняются.