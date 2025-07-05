В пятницу произошло более 180 столкновений на фронте

За прошедшие сутки 4 июля зафиксировано 183 боевых столкновения.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 17 атак захватнических войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиабомбы, и осуществил 290 обстрелов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загризово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григоровки.

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На Северском направлении враг совершил три попытки продвижения в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки и в сторону Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались продвигаться на позиции защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.