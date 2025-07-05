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Еще двое погибших и 15 раненых – в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоСуббота, 5 июля 2025, 08:54
Еще двое погибших и 15 раненых – в Донецкой и Херсонской областях
донетчина, фото: ОВА

Только за сутки 4 июля в Донецкой и Херсонской областях от российских атак ранены 15 человек, еще двое погибли.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 4 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Константиновке и Торском.

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Еще 4 человека в области за сутки получили ранения – по два в Покровске и Краматорске.

Между тем в Херсонской области из-за российской агрессии 11 человек получили ранения.

Известно, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 26 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили.

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Донецкая областьХерсонская областьпотери в войнеобстрел
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