Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп усомнился, что Путин хочет мира

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 5 июля 2025, 09:12
Трамп усомнился, что Путин хочет мира
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп предположил, что Владимир Путин хочет не прекращения огня в Украине, а "продолжать убивать людей".

Источник: Трамп журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда"

Детали: Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед этим разговаривал с главой Кремля.

Реклама:

"Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен", – сказал он.

В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин "насмехается" над ним.

"Я думаю, что он очень обеспокоен из-за санкций. Сенат, как вы знаете, готовит санкции, масштабные санкции", – напомнил Трамп.

РЕКЛАМА:

Ранее американский президент признал, что во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным в четверг не добился прогресса по прекращению огня в Украине.

Комментируя разговор лидеров России и США, Владимир Зеленский выразил сомнение, что у них есть много общих тем.

ТрампПутинпереговорывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп: Мы отправим Украине больше оружия
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
В РФ нашли мертвым экс-министра транспорта, которого уволили утром
фотоПолиция установила причину мощных взрывов под Житомиром
НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали дальнобойные дроны ГУР – источник
Все новости...
Трамп
Трамп после "хорошего" разговора с Зеленским заверил, что будет помогать Украине
Трамп подписал свой флагманский "Большой прекрасный закон"
День независимости от репутации
Последние новости
06:03
ЕС готовит самые строгие за три года санкции против России – Барро
05:13
В пригороде Николаева в результате российского обстрела ранен мужчина – ОВА
04:42
Трамп: Мы отправим Украине больше оружия
03:53
США и Украина проведут переговоры о возобновлении замороженной военной помощи
03:00
США исключили "Хаят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций
02:21
Из-за штормовой погоды в Закарпатье и за рубежом "Укрзалізниця" меняет расписание ряда поездов
02:13
Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из ряда стран
01:02
Генштаб: Украинские защитники отразили 137 атак врага, из них 46 на Покровском направлении
00:19
Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – DeepState
23:51
фотоСкандал на Тур де Франс: зрители использовали кладбище как трибуну для просмотра гонки
Все новости...
Реклама:
Реклама: