Воздушные силы: РФ атаковала 322 беспилотниками, основной удар – по Староконстантинову

В ночь на 5 июля противник атаковал 322 БПЛА, из них 292 были обезврежены, сообщили в Воздушных силах.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, основным направлением удара была Хмельницкая область, город Староконстантинов.

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Отмечается, что 157 БПЛА были сбиты, еще 135 признаны локационно потерянными.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях и падение обломков в 6 локациях.