В Британии проанализировали ликвидацию замкомандующего ВМФ России

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании считает, что ликвидация российских генералов может негативно повлиять на систему управления в некоторых подразделениях сил РФ.

Источник: "Европейская правда", обзор МО Британии

Детали: Как отмечает британская разведка, недавно ликвидированный заместитель командующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков стал как минимум вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала года.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла как минимум 16 генералов, говорится в обзоре.

"Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта", – отмечает разведка Великобритании.

Напомним, генерал-майор Михаил Гудков был ликвидирован 2 июля в Курской области.

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Гудков был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России в конце марта, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты, причастной к казням украинских военных.

На прошлой неделе разведка Великобритании указала на масштабы самовольного оставления службы в армии РФ.