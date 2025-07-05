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Сырский поехал в Харьковскую область, где "есть угроза новых наступлений" РФ

Роман ПетренкоСуббота, 5 июля 2025, 14:31
Сырский поехал в Харьковскую область, где есть угроза новых наступлений РФ
фото: сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на два дня посетил Южнослобожанское направление, где "есть угроза новых наступательных действий" россиян.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Не оставляю без внимания ни один участок фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника.

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Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами — командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем".

 

Детали: По словам Сырского, он подробно изучил оперативную информацию на месте, выяснил потребности и запросы военных, а также отдал необходимые указания.

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Прямая речь Сырского: "Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков".

Напомним: 

  • Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
  • В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
  • Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
  • Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.

СырскийХарьковская областьСумская область
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