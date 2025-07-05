Сырский поехал в Харьковскую область, где "есть угроза новых наступлений" РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на два дня посетил Южнослобожанское направление, где "есть угроза новых наступательных действий" россиян.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь Сырского: "Не оставляю без внимания ни один участок фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника.
Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами — командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.
Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем".
Детали: По словам Сырского, он подробно изучил оперативную информацию на месте, выяснил потребности и запросы военных, а также отдал необходимые указания.
Прямая речь Сырского: "Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков".
Напомним:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
- Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
- Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.