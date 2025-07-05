Сырский поехал в Харьковскую область, где "есть угроза новых наступлений" РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на два дня посетил Южнослобожанское направление, где "есть угроза новых наступательных действий" россиян.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Не оставляю без внимания ни один участок фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника.

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Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами — командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем".

Детали: По словам Сырского, он подробно изучил оперативную информацию на месте, выяснил потребности и запросы военных, а также отдал необходимые указания.

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Прямая речь Сырского: "Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков".

Напомним: