Редакция американского таблоида The New York Post опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки всей военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Редакционная статья The New York Post обращает внимание на то, что после призыва Трампа к Владимиру Путину прекратить агрессию тот совершил самый масштабный обстрел Киева с начала полномасштабного вторжения. "Так почему же, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?" – спрашивают авторы статьи.

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Они также напоминают о решении Пентагона приостановить поставки Украине средств противовоздушной обороны и задаются вопросом: "Почему мы угрожаем оставить её одну?"

Редакция NYP подчёркивает, что убеждение, будто военная помощь Украине каким-то образом вредит США и не отвечает их интересам, является "совершенно далёким от истины".

Дословно: "Путин готов проливать кровь своего народа в последней попытке удержать империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это будет угрожать не только Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы нестабильны, а терпение недолговечно".

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Детали: Журналисты подчёркивают, что хозяин Кремля понимает только силу и "продолжит оскорблять и игнорировать вас, если Соединённые Штаты не возьмут на себя обязательство защищать Киев".

Дословно: "Падение Украины - это не та катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или списать на незначительные обстоятельства. Оно дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно отразится на вашем президентстве. Не отступайте".

Детали: The New York Post считается любимой газетой Дональда Трампа, которую ему каждое утро передавали перед началом работы в Белом доме. Таблоид известен тем, что последовательно поддерживал нынешнего президента США.

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