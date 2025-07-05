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В Украине объявляли ракетную тревогу из-за взлёта МиГ-31К

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 17:45
В Украине объявляли ракетную тревогу из-за взлёта МиГ-31К
Иллюстративное фото: Getty Images

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Источники: Воздушные силы ВСУ, "Общественное"

Детали: Тревогу объявили в 17.35 из-за взлёта истребителя МиГ-31К.

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Дословно: "Ракетная угроза по всей территории Украины! Взлёт МиГ-31К".

Детали: В Воздушных силах также сообщили, что российская ракета движется над Житомирской областью курсом на Староконстантинов Хмельницкой области.

По данным "Общественного", в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

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Воздушную тревогу отменили для Киева в 18.16. 

воздушная тревога
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