В Украине объявляли ракетную тревогу из-за взлёта МиГ-31К
Суббота, 5 июля 2025, 17:45
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.
Источники: Воздушные силы ВСУ, "Общественное"
Детали: Тревогу объявили в 17.35 из-за взлёта истребителя МиГ-31К.
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Дословно: "Ракетная угроза по всей территории Украины! Взлёт МиГ-31К".
Детали: В Воздушных силах также сообщили, что российская ракета движется над Житомирской областью курсом на Староконстантинов Хмельницкой области.
По данным "Общественного", в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов.
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Воздушную тревогу отменили для Киева в 18.16.