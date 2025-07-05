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"Зелёные" в Германии требуют от Мерца увеличить помощь Украине

Олег Павлюк, Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 18:04
Зелёные в Германии требуют от Мерца увеличить помощь Украине
Getty Images

Четверо депутатов Бундестага от Партии зелёных обратились к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом увеличить финансирование помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Депутаты Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастьян Шефер и Антон Хофрайтер требуют от канцлера Германии "скорректировать соответствующие статьи бюджета для поддержки Украины, а также увеличить их с учётом следующего бюджетного года".

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В связи с последними российскими обстрелами политики "Зелёных" также требуют большей помощи Германии в области противовоздушной обороны, без которой "российская диктатура над Украиной станет более вероятной".

Дословно из обращения депутатов: "Ситуация критическая. Пока Путин открыто заявляет, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока Путин терроризирует гражданское население всё более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь".

Детали: В письме депутаты от Партии зелёных также напомнили Мерцу, что именно благодаря их голосам в Бундестаге прошлого созыва удалось принять меры для значительного увеличения расходов на оборону.

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Как пишет издание, таким образом депутаты предоставили канцлеру "простор для манёвра с целью поддержки Украины", который "ещё не исчерпан".

Предыстория:

Германия
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