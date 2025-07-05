"Зелёные" в Германии требуют от Мерца увеличить помощь Украине
Четверо депутатов Бундестага от Партии зелёных обратились к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом увеличить финансирование помощи Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild
Детали: Депутаты Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастьян Шефер и Антон Хофрайтер требуют от канцлера Германии "скорректировать соответствующие статьи бюджета для поддержки Украины, а также увеличить их с учётом следующего бюджетного года".
В связи с последними российскими обстрелами политики "Зелёных" также требуют большей помощи Германии в области противовоздушной обороны, без которой "российская диктатура над Украиной станет более вероятной".
Дословно из обращения депутатов: "Ситуация критическая. Пока Путин открыто заявляет, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока Путин терроризирует гражданское население всё более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь".
Детали: В письме депутаты от Партии зелёных также напомнили Мерцу, что именно благодаря их голосам в Бундестаге прошлого созыва удалось принять меры для значительного увеличения расходов на оборону.
Как пишет издание, таким образом депутаты предоставили канцлеру "простор для манёвра с целью поддержки Украины", который "ещё не исчерпан".
Предыстория:
- При предыдущем правительстве Олафа Шольца Германия одобрила выделение дополнительных трёх миллиардов евро военной помощи Украине в 2025 году и ещё 8,3 миллиарда евро — в 2026-2029 годах.
- Министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.