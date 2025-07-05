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Россия обстреляла Никопольский район дронами и артиллерией: ранена женщина, повреждены дома

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 18:35
Россия обстреляла Никопольский район дронами и артиллерией: ранена женщина, повреждены дома
На фото: последствия обстрела Никопольского района 5 июля 2025 года / Сергей Лысак

В течение дня российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, преимущественно используя FPV-дроны, а также артиллерию, в результате чего пострадала 39-летняя женщина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Детали: Взрывы звучали в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах.

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Дословно: "В результате атак пострадала 39-летняя женщина. Она будет лечиться дома".

 

Детали: Повреждены многоэтажные дома, частные жилые дома, хозяйственное строение, здание, которое не эксплуатировалось, а также солнечные панели.

 

Предыстория:

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  1. Утром 2 июля четыре человека получили ранения в результате российского удара FPV-дроном в городе Никополь, что в Днепропетровской области.

НикопольДнепропетровская область
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