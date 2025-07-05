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Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 19:01
Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности
Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки России по Украине и заявил, что эти удары снова поставили под угрозу ядерную безопасность на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Источник: заявление пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика

Детали: В заявлении, опубликованном его пресс-секретарем, Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу опасной эскалации и роста числа жертв среди мирного населения.

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Он повторил, что нападения на мирных жителей и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом, и призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.

Дословно: "Эти удары привели к перебоям в электроснабжении Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности".

Детали: Генеральный секретарь призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня.

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Предыстория:

  • 4 июля Россия нанесла удар по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединённой энергосистемой Украины, что вызвало блэкаут на станции.

ООНядерное оружие
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