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Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 19:39
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Украинский гидрометеорологический центр

6-8 июля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: Наибольший риск пожаров прогнозируется на всей территории страны, за исключением Харьковской, Запорожской (6-7 июля), а также Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

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Специалисты призывают граждан быть особенно осторожными с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности.

погодапожар
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