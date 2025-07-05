Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

6-8 июля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: Наибольший риск пожаров прогнозируется на всей территории страны, за исключением Харьковской, Запорожской (6-7 июля), а также Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Реклама:

Специалисты призывают граждан быть особенно осторожными с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности.