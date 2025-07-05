Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Суббота, 5 июля 2025, 19:39
6-8 июля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: Наибольший риск пожаров прогнозируется на всей территории страны, за исключением Харьковской, Запорожской (6-7 июля), а также Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.
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Специалисты призывают граждан быть особенно осторожными с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности.