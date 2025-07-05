Россия атаковала Купянский район "Градами" и дронами-камикадзе: пострадал мужчина
Суббота, 5 июля 2025, 21:31
Российские войска в субботу, 5 июля, атаковали город Купянск и район в Харьковской области, в результате чего ранения получил 66-летний мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Армия РФ нанесла по Купянскому району авиаудары, артиллерийские обстрелы и использовала для ударов дроны-камикадзе.
Реклама:
- Около 11:25 авиаудары пришлись по посёлку Приколотное, где были повреждены складские помещения предприятия и частные домовладения.
- Днём россияне атаковали и город Купянск. В результате удара FPV-дроном был повреждён автомобиль скорой медицинской помощи. Около 13:30 город вновь подвергся обстрелу, предположительно из реактивной системы залпового огня "Град". По меньшей мере пять домов получили разрушения.
- Атака по селу Малый Бурлук произошла около 13:40. Ударный беспилотник, вероятно типа "Молния", попал в хозяйственное строение.
- Около 19:00 враг снова атаковал Приколотное FPV-дроном. В результате удара пострадал 66-летний мужчина, которому оказывается необходимая медицинская помощь.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Предыстория:
- Российские войска вечером 4 июля нанесли массированный удар БПЛА по городу Чугуев в Харьковской области, пострадали 11 человек, среди них 2 детей.