Россия атаковала Купянский район "Градами" и дронами-камикадзе: пострадал мужчина

Российские войска в субботу, 5 июля, атаковали город Купянск и район в Харьковской области, в результате чего ранения получил 66-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Армия РФ нанесла по Купянскому району авиаудары, артиллерийские обстрелы и использовала для ударов дроны-камикадзе.

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Около 11:25 авиаудары пришлись по посёлку Приколотное, где были повреждены складские помещения предприятия и частные домовладения.

авиаудары пришлись по посёлку Приколотное, где были повреждены складские помещения предприятия и частные домовладения. Днём россияне атаковали и город Купянск. В результате удара FPV-дроном был повреждён автомобиль скорой медицинской помощи. Около 13:30 город вновь подвергся обстрелу, предположительно из реактивной системы залпового огня "Град". По меньшей мере пять домов получили разрушения.

город вновь подвергся обстрелу, предположительно из реактивной системы залпового огня "Град". По меньшей мере пять домов получили разрушения. Атака по селу Малый Бурлук произошла около 13:40 . Ударный беспилотник, вероятно типа "Молния", попал в хозяйственное строение.

. Ударный беспилотник, вероятно типа "Молния", попал в хозяйственное строение. Около 19:00 враг снова атаковал Приколотное FPV-дроном. В результате удара пострадал 66-летний мужчина, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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