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В Нежине подросток погиб от удара током на железнодорожном вокзале, девушка в реанимации

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 21:43
В Нежине подросток погиб от удара током на железнодорожном вокзале, девушка в реанимации
Фото: ГСЧС

В Нежине Черниговской области в результате поражения электрическим током на железнодорожном вокзале погиб 15-летний юноша, ещё одна девушка получила тяжёлые травмы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Детали: По данным спасателей, 15-летний юноша и 19-летняя девушка забрались на крышу вагона на территории Нежинского железнодорожного вокзала, где их ударило током.

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Спасатели сняли пострадавших с вагона и передали медикам. Юноша погиб, а девушка находится в реанимации.

Черниговская областьГСЧСдети
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