Рютте: Китай может натравить Россию напасть на НАТО

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

Источник: Рютте в интервью изданию The New York Times

Детали: Рютте считает, что если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит своему партнеру, правителю РФ Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание НАТО.

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Прямая речь Рютте: "Скажет ему (Путину – ред.): "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атаковав территорию НАТО".

Скорее всего, именно так и будет. И чтобы сдержать их, нам нужно сделать две вещи.

Во-первых, НАТО должно быть настолько сильным, чтобы россияне никогда не решились на это.

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Во-вторых, нужно сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом – это то, что очень активно продвигает президент Трамп (президент США – ред.)".

"Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом".

Что предшествовало: Ранее Рютте заявил, что РФ наращивает свой военный потенциал и будет готова атаковать государства Альянса в течение пяти следующих лет.

Напомним: Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценки западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет

Недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО

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