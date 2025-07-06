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В Николаеве и Запорожской области прогремели взрывы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 01:44
В Николаеве и Запорожской области прогремели взрывы
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 6 июля в Николаеве и в Запорожской области на фоне угрозы российских дронов и баллистики прогремели взрывы.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, "Суспільне Николаев", глава ОВА Виталий Ким

Прямая речь Сенкевича: "Слышны взрывы в Николаеве. Угроза дронов продолжается!"

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Обновлено: Также, по данным Федорова, звуки взрывов были слышны в Запорожской области.

Кроме того, "Суспільне" сообщило о повторных взрывах в Николаеве.

Позже Федоров добавил, что в Запорожской области работает ПВО. А также сообщил о повторных взрывах.

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По предварительным данным Кима, в Николаеве обошлось без пострадавших.

Николаеввзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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