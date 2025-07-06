В Николаеве и Запорожской области прогремели взрывы
Воскресенье, 6 июля 2025, 01:44
В ночь на 6 июля в Николаеве и в Запорожской области на фоне угрозы российских дронов и баллистики прогремели взрывы.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, "Суспільне Николаев", глава ОВА Виталий Ким
Прямая речь Сенкевича: "Слышны взрывы в Николаеве. Угроза дронов продолжается!"
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Обновлено: Также, по данным Федорова, звуки взрывов были слышны в Запорожской области.
Кроме того, "Суспільне" сообщило о повторных взрывах в Николаеве.
Позже Федоров добавил, что в Запорожской области работает ПВО. А также сообщил о повторных взрывах.
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По предварительным данным Кима, в Николаеве обошлось без пострадавших.