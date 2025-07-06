В результате атаки российских дронов в Запорожье возникли пожары, ранена женщина

В результате вражеской атаки беспилотников в Запорожье и районе есть повреждения, возникли пожары, пострадала женщина.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: Федоров отметил, что россияне атаковали "Шахедами" Запорожье и Запорожский район.

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Прямая речь Федорова: "Повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров. Везде работают экстренные службы.

Предварительно, обошлось без пострадавших".

Детали: На рассвете Федоров опубликовал фото последствий российских ударов по Запорожью и району.

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Обновлено: Утром Федоров уточнил, что враг атаковал Запорожье и Запорожский район 6 "Шахедами", ранения получила женщина.

Прямая речь Федорова: "Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом.

Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь".

фото: ЗОВА

фото: ЗОВА

фото: ЗОВА