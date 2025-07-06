Россияне атаковали Харьков "Геранями" – прокуратура

По данным прокуратуры, в ночь на 6 июля россияне атаковали три района Харькова беспилотниками типа "Герань-2", зафиксировано 6 ударов.

Источник: комментарий Дмитрия Яциченко, начальника отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием, поддержания публичного обвинения и аналитического обеспечения Харьковской областной прокуратуры

Прямая речь Яциченка: "Ночью российскими военными осуществлена атака на территорию города Харькова. Предварительно, осуществлено 6 ударов БПЛА типа "Герань"

Реклама:

Детали: Яциченко отметил, что под ударами оказались Киевский, Шевченковский и Новобаварский районы города.

Прямая речь Яциченка: "Попадания произошли в центре общественной застройки".

Детали: Также Харьковская прокуратура опубликовала видео о последствиях обстрела Шевченковского и Новобаварского районов города Харькова.