Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Харьков "Геранями" – прокуратура

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 03:58
Россияне атаковали Харьков Геранями – прокуратура
Дмитрий Яциченко, скриншот

По данным прокуратуры, в ночь на 6 июля россияне атаковали три района Харькова беспилотниками типа "Герань-2", зафиксировано 6 ударов.

Источник: комментарий Дмитрия Яциченко, начальника отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием, поддержания публичного обвинения и аналитического обеспечения Харьковской областной прокуратуры

Прямая речь Яциченка: "Ночью российскими военными осуществлена атака на территорию города Харькова. Предварительно, осуществлено 6 ударов БПЛА типа "Герань"

Реклама:

Детали: Яциченко отметил, что под ударами оказались Киевский, Шевченковский и Новобаварский районы города.

Прямая речь Яциченка: "Попадания произошли в центре общественной застройки".

Детали: Также Харьковская прокуратура опубликовала видео о последствиях обстрела Шевченковского и Новобаварского районов города Харькова.

РЕКЛАМА:

Харьковбеспилотникироссийско-украинская войнапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
Все новости...
Харьков
Вражеские БпЛА снова атаковали Харьков: возникли пожары, двое пострадавших
Люди не могут перекраситься моментально, но могут за неделю – разговор с мэром Харькова Игорем Тереховым
Харьков атаковали российские БПЛА: раздался взрыв, возник пожар
Последние новости
12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
12:39
СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
12:34
В Украине растет спрос населения на валюту – НБУ
12:33
"Жизнь ребенка оценили в 5 тысяч долларов". Как родители судятся из-за гибели сына в лагере академии, принадлежащей дочери экс-чиновника
12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
12:30
Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией
12:29
Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС
12:18
В Швейцарии одобрили первое в мире лекарство от малярии для младенцев
12:01
Антирекорд: дефицит бюджета России увеличился в шесть раз за год
Все новости...
Реклама:
Реклама: