Переговоры о заложниках: Израиль назвал неприемлемыми требования ХАМАС
Воскресенье, 6 июля 2025, 05:28
Израильская переговорная группа отправится в Катар на переговоры о заложниках, однако ХАМАС выдвинул неприемлемые для Израиля требования в этом вопросе.
Источник: The Times of Israel, Офис премьер-министра Израиля в соцсетях
Детали: Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что израильская переговорная группа отправится в Катар в воскресенье для проведения переговоров по поводу заложников.
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Дословно из заявления Офиса премьера Израиля: "Изменения, которые ХАМАС пытается внести в предложение Катара, были переданы нам вчера вечером и являются неприемлемыми для Израиля".
Детали: По информации источника The Times of Israel, привлеченного к посредническим усилиям, ХАМАС требует трех основных изменений:
- чтобы соглашение предусматривало продолжение переговоров о постоянном прекращении огня до достижения соглашения;
- полное возобновление помощи через механизмы, поддерживаемые Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями по оказанию помощи;
- отход ЦАХАЛ на позиции, которые Армия обороны Израиля занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.
Предыстория:
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- 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".
- Вечером 4 июля боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками.