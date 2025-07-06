Переговоры о заложниках: Израиль назвал неприемлемыми требования ХАМАС

Израильская переговорная группа отправится в Катар на переговоры о заложниках, однако ХАМАС выдвинул неприемлемые для Израиля требования в этом вопросе.

Источник: The Times of Israel, Офис премьер-министра Израиля в соцсетях

Детали: Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что израильская переговорная группа отправится в Катар в воскресенье для проведения переговоров по поводу заложников.

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Дословно из заявления Офиса премьера Израиля: "Изменения, которые ХАМАС пытается внести в предложение Катара, были переданы нам вчера вечером и являются неприемлемыми для Израиля".

Детали: По информации источника The Times of Israel, привлеченного к посредническим усилиям, ХАМАС требует трех основных изменений:

чтобы соглашение предусматривало продолжение переговоров о постоянном прекращении огня до достижения соглашения;

полное возобновление помощи через механизмы, поддерживаемые Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями по оказанию помощи;

отход ЦАХАЛ на позиции, которые Армия обороны Израиля занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.

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