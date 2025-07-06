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Переговоры о заложниках: Израиль назвал неприемлемыми требования ХАМАС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 05:28
Переговоры о заложниках: Израиль назвал неприемлемыми требования ХАМАС
ФЛАГ ИЗРАИЛЯ, ФОТО: PIXABAY

Израильская переговорная группа отправится в Катар на переговоры о заложниках, однако ХАМАС выдвинул неприемлемые для Израиля требования в этом вопросе.

Источник: The Times of Israel, Офис премьер-министра Израиля в соцсетях

Детали: Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что израильская переговорная группа отправится в Катар в воскресенье для проведения переговоров по поводу заложников.

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Дословно из заявления Офиса премьера Израиля: "Изменения, которые ХАМАС пытается внести в предложение Катара, были переданы нам вчера вечером и являются неприемлемыми для Израиля".

Детали: По информации источника The Times of Israel, привлеченного к посредническим усилиям, ХАМАС требует трех основных изменений:

  • чтобы соглашение предусматривало продолжение переговоров о постоянном прекращении огня до достижения соглашения;
  • полное возобновление помощи через механизмы, поддерживаемые Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями по оказанию помощи;
  • отход ЦАХАЛ на позиции, которые Армия обороны Израиля занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.

Предыстория:

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  • 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".
  • Вечером 4 июля боевики ХАМАС согласились на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками.

ИзраильХАМАСпереговорызаложники
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