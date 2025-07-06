Спасатели показали, как преодолевают последствия вражеской атаки на Киевщину
Воскресенье, 6 июля 2025, 05:46
В ГСЧС опубликовали фото, как спасатели работают над преодолением последствий вражеской атаки в ночь на 6 июля на Вышгородский район Киевской области.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "Очередная вражеская атака привела к разрушениям и пожарам в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады".
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Что предшествовало: В ОВА сообщали, что в Киевской области в результате вражеской атаки БПЛА пострадали три человека, повреждены две многоэтажки и частные дома, уничтожены 4 гаражных помещения и автомобиль.