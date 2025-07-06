Спасатели показали, как преодолевают последствия вражеской атаки на Киевщину

В ГСЧС опубликовали фото, как спасатели работают над преодолением последствий вражеской атаки в ночь на 6 июля на Вышгородский район Киевской области.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Очередная вражеская атака привела к разрушениям и пожарам в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады".

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Что предшествовало: В ОВА сообщали, что в Киевской области в результате вражеской атаки БПЛА пострадали три человека, повреждены две многоэтажки и частные дома, уничтожены 4 гаражных помещения и автомобиль.