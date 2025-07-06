Партизаны замедлили снабжение оккупантов в Донецкой области – "АТЕШ"
Воскресенье, 6 июля 2025, 06:48
Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что устроили диверсию, выведя из строя релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области.
Источник: "АТЕШ" в соцсетях
Детали: Партизаны отметили, что своей диверсией возле Дебальцево нарушили логистику и задержали снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.
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Дословно "АТЕШ": "Этот участок дороги важен для обеспечения войск на приоритетном для российских оккупантов направлении.
Мы не случайно выбрали именно эту точку для удара – здесь регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой.
Задержки в поставках напрямую влияют на снижение боеспособности оккупационной армии".