Россияне ночью массированно атаковали портовую инфраструктуру Николаева – Ким
Воскресенье, 6 июля 2025, 07:46
В ночь на 6 июля российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по портовой инфраструктуре Николаева.
Источник: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким
Детали: Ким отметил, что россияне массированно атаковали Николаев дронами типа "Shahed 131/136".
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Прямая речь Кима: "Под ударом была портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет".