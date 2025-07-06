Россияне ночью массированно атаковали портовую инфраструктуру Николаева – Ким

В ночь на 6 июля российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по портовой инфраструктуре Николаева.

Источник: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: Ким отметил, что россияне массированно атаковали Николаев дронами типа "Shahed 131/136".

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Прямая речь Кима: "Под ударом была портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет".