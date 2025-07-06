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В РФ заявили об обезвреживании 120 беспилотников, в аэропортах коллапс

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 09:40
В РФ заявили об обезвреживании 120 беспилотников, в аэропортах коллапс
все фото: astra

Оккупанты заявили, якобы за ночь на 6 июля обезвредили 120 украинских беспилотников.

Источник: МО РФ, Росавиация, ТАСС, "Настоящее время"

Детали: Из-за опасности беспилотных атак 5 июля в России была отменена часть рейсов в аэропортах. Из-за этого все графики корректируют, из-за чего в аэропортах коллапс и новые задержания.

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К примеру, из-за опасности БпЛА в Шереметьево отменили 174 рейса и задержали еще 47, из-за чего в здании аэропорта собрались толпы.

 

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов днем 5 июля были введены в аэропорту Калуги, их отменили только утром следующего дня.

В нижегородском аэропорту "Стригино" уже сутки действует режим "Ковер". Пассажиры ночевали на полу в зале ожидания. Там отменили как минимум 12 рейсов.

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В Пулково задерживали более 30 рейсов из-за опасности БПЛА.

Росcияавиабеспилотники
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