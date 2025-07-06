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Келлог о разговоре Зеленского и Трампа: Сочувствие – ключевая составляющая лидерства

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 11:49
Келлог о разговоре Зеленского и Трампа: Сочувствие – ключевая составляющая лидерства
фото: ОП

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Келлог в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: Келлог прокомментировал разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 4 июля и который украинский президент назвал "лучшим за все это время".

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"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", – написал он.

Также спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского за его соболезнования в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно среди молодежи.

"Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие – ключевая составляющая лидерства", – добавил он.

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Отметим, сразу после разговора Зеленский в соцсетях публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что доволен разговором с Владимиром Зеленским накануне.

Также, во время общения с журналистами, на вопрос о поставках американского оружия Украине президент США сказал, что "мы помогали им и будем продолжать помогать".

ЗеленскийТрампСШАдипломатические отношения
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