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Спасатели попали под обстрел в Харькове и Херсоне

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 12:22
Спасатели попали под обстрел в Харькове и Херсоне
все фото: ГСЧС

В Харькове и Херсоне спасатели ГСЧС попали под повторный обстрел россиян во время работы.

Источник: ГСЧС

Детали: В частности, в Харькове ночью враг нанес удар с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар.

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Повреждена пожарная автоцистерна.

В Херсоне утром 6 июля на территории АЗС возник пожар.

Во время его тушения враг атаковал повторно, в результате удара повреждена автоцистерна спасателей.

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В обоих случаях личный состав не пострадал.

ХарьковХерсонГСЧС
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