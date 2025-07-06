Спасатели попали под обстрел в Харькове и Херсоне
Воскресенье, 6 июля 2025, 12:22
В Харькове и Херсоне спасатели ГСЧС попали под повторный обстрел россиян во время работы.
Источник: ГСЧС
Детали: В частности, в Харькове ночью враг нанес удар с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар.
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Повреждена пожарная автоцистерна.
В Херсоне утром 6 июля на территории АЗС возник пожар.
Во время его тушения враг атаковал повторно, в результате удара повреждена автоцистерна спасателей.
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В обоих случаях личный состав не пострадал.