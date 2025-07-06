Зеленский: Большинство из обмененных в июне украинцев находились в плену с 2022 года
Воскресенье, 6 июля 2025, 13:31
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне благодаря обменам с РФ домой вернулись "сотни людей", большинство из которых находились в плену с 2022 года.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
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Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести.
Большинство из них находились в плену с 2022 года".
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Детали: Глава государства напомнил, что вместе с военными возвращали и гражданских.