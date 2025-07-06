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ТЦК сообщил об избиении своего солдата в Ровенской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 14:11
ТЦК сообщил об избиении своего солдата в Ровенской области
фото: Getty Images

В Ровенском областном ТЦК заявили, что во время оповещения в селе Орловка произошел конфликт.

Источник: Ровенский областной ТЦК и СП

Детали: Отмечается, что в субботу, 5 июля, около 13:00 во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, в ходе которого старшего солдата ударили по голове.

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На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в больницу.

По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения заданий возбудили дело.

ТЦКРовенская область
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