ТЦК сообщил об избиении своего солдата в Ровенской области

В Ровенском областном ТЦК заявили, что во время оповещения в селе Орловка произошел конфликт.

Источник: Ровенский областной ТЦК и СП

Детали: Отмечается, что в субботу, 5 июля, около 13:00 во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, в ходе которого старшего солдата ударили по голове.

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На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в больницу.

По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения заданий возбудили дело.