В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами

В МИД предоставили дополнительные подробности аварии украинского автобуса с детьми, которая произошла в воскресенье в Венгрии.

Источник: МИД, "Европейская правда"

Детали: По обновленной информации, на момент аварии в автобусе находилось 77 человек, в том числе два водителя, участники и сопровождающие детского ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

В результате аварии 21 человек пострадал. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы (1954, 1958, 2007, 2011 годов рождения).

Еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы. Они будут направлены в город Кунсентмартор, где находится основная группа.

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Перевозчик принимает меры для предоставления дополнительных автобусов.

Дипломаты и консулы посольства Венгрии вместе с послом контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.

6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сначала сообщалось о 19 пострадавших, среди которых 17 несовершеннолетних.