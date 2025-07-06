Завтра в Киевской области до +36°, в западных областях – дожди
Воскресенье, 6 июля 2025, 16:46
В Украине 7 июля ожидается жаркая погода, местами до +36°, тогда как в западных областях пройдут кратковременные дожди и местами грозы.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В целом по Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днём – кратковременный дождь, местами гроза.
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Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днём 30-34°, местами сильная жара 35-36°.
В Киевской области ночью 16-21°, днём 30-34°, местами сильная жара 35-36°.
В Киеве 7 июля ночью около 20°, днём 32-34°.